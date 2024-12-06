Прямая линия губернатора Евгения Куйвашева 2024: как задать вопрос главе региона

В Свердловской области на следующей неделе пройдет Прямая линия с губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом 6 декабря сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. По традиции, глава региона будет отвечать на вопросы жителей Среднего Урала.
— 11 декабря в 15.00 губернатор Евгений Куйвашев ответит на вопросы свердловчан в эфире Областного телевидения, — сообщают в департаменте информационной политики Свердловской области.
КАК ОТПРАВИТЬ ВОПРОС ГУБЕРНАТОРУ.
Задать вопрос главе регионе можно несколькими способами. Главное — успеть сделать это до 18.00 понедельника 9 декабря.
Во-первых, вы можете позвонить по телефону 8−800−301−55−96. Он работает в режиме автоответчика. Вас попросят представиться и оставить свой вопрос после сигнала.
Во-вторых, задать вопрос можно через Госуслуги — на платформе обратной связи по ссылке. Но для этого надо быть зарегистрированным на этом портале, так как система попросит вас авторизоваться.
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ.
Транслировать прямую линию Евгения Куйвашева будет телеканал ОТВ во вторник, 11 декабря в 15.00. Также посмотреть ее можно в соцсети vk.com в группе телеканала.