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Песков рассказал, смотрел ли Путин интервью Лаврова

Российский президент Владимир Путин вряд ли успел ознакомиться с интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Он [Путин] сейчас все эти дни до глубокой ночи работает. Вы когда, думаете, он это должен был успеть? Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на шесть утра?» — сказал он (цитата по ТАСС).

4 декабря Карлсон, взявший ранее интервью у Путина, сообщил, что снова приехал в Москву для интервью с Лавровым. Интервью главы российского МИДа было опубликовано в соцсети Х в ночь на 6 декабря. За последние несколько часов его просмотрели более 3,4 млн человек.

За время разговора, который длился чуть менее полутора часов, министр и американский журналист обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом, проблемы в отношениях России с Соединенными Штатами.

Такер Карлсон — американский телеведущий и интервьюер, который придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии.

Путин Владимир
Песков Дмитрий
Лавров Сергей