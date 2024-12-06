Песков рассказал, смотрел ли Путин интервью Лаврова

«Он [Путин] сейчас все эти дни до глубокой ночи работает. Вы когда, думаете, он это должен был успеть? Вы считаете, что президент Путин должен был завести будильник на шесть утра?» — сказал он (цитата по ТАСС).
4 декабря Карлсон, взявший ранее интервью у Путина, сообщил, что снова приехал в Москву для интервью с Лавровым. Интервью главы российского МИДа было опубликовано в соцсети Х в ночь на 6 декабря. За последние несколько часов его просмотрели более 3,4 млн человек.
За время разговора, который длился чуть менее полутора часов, министр и американский журналист обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом, проблемы в отношениях России с Соединенными Штатами.
Такер Карлсон — американский телеведущий и интервьюер, который придерживается консервативных взглядов и известен своей поддержкой Республиканской партии.