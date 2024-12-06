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И. о. главы Тольятти Илья Сухих в третий раз подряд отменил аппаратное совещание

В администрации Тольятти в третий раз подряд отменено еженедельное аппаратное совещание. Таким образом, с момента своего назначения исполняющим обязанности главы города Илья Сухих ни разу не собрал вверенный ему коллектив чиновников на общую встречу.

Источник: Коммерсантъ

«В понедельник, 9 декабря, аппаратного совещания в администрации Тольятти не будет», — сообщили «Ъ-Волга» в отделе информационной политики организационного управления горадминистрации. О причинах отмены ничего не говорится.

О назначении бывшего мэра Жигулевска Ильи Сухих и. о. главы Тольятти сообщил 21 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Выборы главы города пройдут после 11 декабря — это последний срок подачи заявок на участие в конкурсе. Депутаты городской думы выберут главу из не менее чем двух кандидатов, допущенных к выборам конкурсной комиссией.