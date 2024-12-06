И. о. главы Тольятти Илья Сухих в третий раз подряд отменил аппаратное совещание

О назначении бывшего мэра Жигулевска Ильи Сухих и. о. главы Тольятти сообщил 21 ноября 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Выборы главы города пройдут после 11 декабря — это последний срок подачи заявок на участие в конкурсе. Депутаты городской думы выберут главу из не менее чем двух кандидатов, допущенных к выборам конкурсной комиссией.