Украина поставила не на ту лошадь, заявил Орбан

«Украинцы, на мой взгляд, поставили не на ту лошадь, выбрали не ту стратегию примерно в апреле 2022 года, когда была возможность заключить договор о мире или прекращении огня с Россией. Они не сделали этого под влиянием англосаксов», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.