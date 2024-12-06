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«Аннулировали визу». Захарова рассказала, что привело ее в Екатеринбург

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сегодня прибыла с визитом в Екатеринбург. Об этом она сама сообщила в своем Telegram-канале.

По ее словам, в столицу Урала ее привело аннулирование Мальтой визы для участия в работе российской делегации на СМИД ОБСЕ.

«Я приняла ранее отклоненное в силу предполагаемой командировки приглашение местной епархии стать гостем церемонии открытия памятника Императору Александру Первому», — уточнила Захарова.

Как сообщало Накануне.RU, недавно известный телеведущий Владимир Соловьев обрушился с критикой на екатеринбургский «Ельцин-центр». Поводом для гнева федерального журналиста стало несостоявшееся выступление в «ЕЦ» правнучки бывшего советского лидера Никиты Хрущева.

Захарова Мария