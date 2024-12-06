Новые законы: какие изменения ждут нижегородцев с 1 января?

Увеличение размера прожиточного минимума
Прожиточный минимум (ПМ) — показатель, который используется для расчета размера единого пособия. С 1 января вырастет федеральный ПМ на душу населения — до 17 733 рублей. В Нижегородской области размер ПМ на душу населения будет 16 669 рублей, на трудоспособного — 18 169, на ребенка — 14 335, на пенсионера — 16 169.
Увеличение МРОТ
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — показатель, ниже которого в России не могут выплачивать зарплату при полном рабочем дне. С 1 января МРОТ на федеральном уровне будет 22 440 рублей в месяц. При этом с 2025 года МРОТ начнут рассчитывать исходя из медианной заработной платы. По поручению Президента РФ к 2030 году уровень МРОТ должен увеличиться до 35 тысяч рублей.
Изменения в налогах.
С 1 января 2025 года в России будет действовать новая прогрессивная шкала НДФЛ. Для доходов до 2,4 млн рублей ставка налога останется на уровне 13%. На доходы, превышающие 2,4 млн рублей, будут действовать повышенные ставки, которые, к слову, будут применяться не ко всему доходу, а к сумме превышения.
- С доходов выше 2,4 млн рублей и меньше 5 млн рублей — ставка 15%;
- с доходов выше 5 и меньше 20 млн рублей — ставка 18%;
- с доходов выше 20 и меньше 50 млн рублей — ставка 20%;
- с доходов выше 50 млн рублей — 22%.
Для понимания приведем пример. Василий за год заработал 8 млн рублей. Расчет НДФЛ для него будет выглядеть следующим образом:
С 2,4 млн рублей, которые он получил, он заплатит по ставке 13% 312 000 рублей. Далее с 2,6 млн рублей (5 млн — 2,4 млн) применится ставка 15% и получится 390 000 рублей (повторим еще раз, налоговая ставка применяется не на весь доход, а на сумму превышения). Поскольку Василий получил доход, который превышает также и 5 млн рублей, то с оставшихся 3 млн рублей (8 млн — 5 млн) налог составит 540 000 рублей. В итоге всего Василий заплатит НДФЛ в размере 1 242 000 рублей.
Надбавка к пенсии после 80 лет.
Со следующего года пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, и инвалиды I группы будут получать надбавку к пенсии. Ее размер составит 1200 рублей; с каждым годом ее будут индексировать.
Индексация пенсии работающих пенсионеров.
С 1 января 2025 года вернется индексация страховой части пенсии тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Индексировать ее будут на том же уровне, что и неработающим.
Повышение социальных налоговых вычетов.
С 2025 года нижегородцы смогут рассчитывать на социальные налоговые вычеты за большИе расходы. К примеру, можно будет подать на налоговый вычет за расходы на лечение, обучение и спорт до 150 тысяч рублей (ранее было до 120 тысяч рублей). Увеличен будет и налоговый вычет на обучение детей — с 50 тысяч рублей на одного ребенка для обоих родителей до 110 тысяч рублей.
Продление действия водительского удостоверения
В 2025 году срок действия водительского удостоверения (в/у) будет автоматически продлеваться на три года. Для продления обращаться в ГИБДД не нужно будет.
Рост размера ряда пошлин
С 1 января изменится размер госпошлины за расторжение брака по обоюдному согласию или через суд — теперь с каждого супруга будут взимать не 650, а 5 000 рублей. При обстоятельствах, когда один из супругов желает развестись, а другой признан безвестно отсутствующим, недееспособным или приговорен к лишению свободы на более чем три года, размер госпошлины остается прежним — 350 рублей.
В 2025 году за регистрацию смены имени, фамилии или отчества придется уплатить 5 000 рублей, а не 1 600.
Вырастут и следующие пошлины:
- Пошлина за регистрацию права собственности гражданина на земельный участок — с 350 до 700 рублей.
- Пошлина за внесение изменений в регистрационную запись об ипотеке — с 200 до 400 рублей.
- Пошлина за регистрацию смены кредитора — с 1600 до 2 000 рублей.
- Пошлина за утверждение договора участия в долевом строительстве при покупке квартиры в строящемся доме — с 350 до 700 рублей.
- Пошлина при сделках с недвижимостью, кадастровая стоимость которой неизвестна или не выше 20 млн рублей, — с 2 000 до 4 000 рублей.
Выплата супругам при 55 и 65-летних юбилеях совместной жизни
Ранее в Нижегородской области единовременную выплату предоставляли парам, которые прожили в браке 50, 60 и 70 лет. С 1 января 2025 разовое вознаграждение будут давать и тем, кто отмечает 55 и 65-летние юбилеи брака. Сумма выплаты составляет 10 тысяч рублей.
Увеличение тарифа за капремонт
С 1 января в Нижегородской области увеличат тариф за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (МКД). В Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Сарове, Выксе, Кулебаках, Кстовском, Павловском, Володарском, Богородском, Городецком, Вадском округах для домов:
- С лифтами, центральным отоплением и газом тариф составит 12,8 рублей за «квадрат».
- Без лифта, центрального отопления и газа тариф будет ваьироваться от 8,8 до 12,03 рубля за «квадрат».
В других округах взнос за капремонт будет варьироваться от 8 до 12,22 рубля за «квадрат» в зависимости от наличия «благов цивилизации».