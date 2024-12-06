Новые законы: какие изменения ждут нижегородцев с 1 января?

С 2025 года нижегородцы смогут рассчитывать на социальные налоговые вычеты за большИе расходы. К примеру, можно будет подать на налоговый вычет за расходы на лечение, обучение и спорт до 150 тысяч рублей (ранее было до 120 тысяч рублей). Увеличен будет и налоговый вычет на обучение детей — с 50 тысяч рублей на одного ребенка для обоих родителей до 110 тысяч рублей.