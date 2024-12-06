Беглов сменил руководство музея истории Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил кадровые изменения в руководстве двух музеев и контрольного управления администрации. Теперь должность директора мемориального музея А. В. Суворова занимает Владимир Кириллов, сообщили 6 декабря в пресс-службе Смольного.