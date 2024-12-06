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Беглов сменил руководство музея истории Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил кадровые изменения в руководстве двух музеев и контрольного управления администрации. Теперь должность директора мемориального музея А. В. Суворова занимает Владимир Кириллов, сообщили 6 декабря в пресс-службе Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Его перевели на этот пост с должности гендиректора музея истории Санкт-Петербурга. Руководить учреждением в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора назначен первый заместитель руководителя Владимир Григорьев.

Теперь Сергей Бабанов занимает кресло специального представителя губернатора по вопросам контрольной деятельности. Возглавлявший ранее аппарат главы города Илья Ткачев утвержден на пост начальника контрольного управления после господина Бабанова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Соловейчик и Петриченко лишились приставки врио на постах глав комитетов Смольного.