Беглов сменил руководство музея истории Санкт-Петербурга

Его перевели на этот пост с должности гендиректора музея истории Санкт-Петербурга. Руководить учреждением в качестве временно исполняющего обязанности генерального директора назначен первый заместитель руководителя Владимир Григорьев.
Теперь Сергей Бабанов занимает кресло специального представителя губернатора по вопросам контрольной деятельности. Возглавлявший ранее аппарат главы города Илья Ткачев утвержден на пост начальника контрольного управления после господина Бабанова.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Соловейчик и Петриченко лишились приставки врио на постах глав комитетов Смольного.