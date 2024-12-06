Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области. Вспоминаем, что он сделал для Самары и чем отметился

В четверг, 5 декабря 2024 года, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы от Самарской области, председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна исполняющим обязанности губернатора Курской области. Алексей Смирнов, который до недавнего времени руководил регионом, заявил о досрочном прекращении полномочий. Рассказываем, кто такой Александр Хинштейн и что он сделал для Самарской области.
Поздно вечером 5 декабря президент Владимир Путин сменил главу Курской области Алексея Смирнова, который продержался на посту меньше трех месяцев, и назначил врио губернатора депутата Госдумы Александра Хинштейна. Видео со встречей, которая проходила в кабинете президента, опубликовали официальные ресурсы Кремля.
«Значительная часть вашей трудовой деятельности связана с работой в Государственной думе. Тем не менее, хочу обратить внимание на вашу работу с 2016 по 2018 год, когда вы работали в качестве советника директора Росгвардии. В этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области. Имея ввиду, что сейчас там востребовано кризисное управление в той ситуации, в которой регион сейчас находится. По мере освобождения территории от противника предстоит многое сделать для восстановления ЖКХ, экономики территории в целом и той, что сейчас освобождают наши войска», — сказал Владимир Путин.
Президент поручил организовать помощь людям Курской области и спросил, готов ли Александр Хинштейн. Депутат ответил, что это огромная честь, большая ответственность и огромное доверие.
«Со своей стороны буду делать все, чтобы это доверие оправдать. Регион непростой, работы много. Сделаю все, чтобы выполнить поставленные задачи и завоевать доверие курян», — ответил Хинштейн.
Позже с своем телеграм-канале депутат написал, что в ближайшее время он приедет в Курскую область и приступит к работе.
Более 10 лет работал в сфере журналистики. Писал на политические и резонансные темы. Получил известность благодаря своим журналистским расследованиям коррупционных преступлений. Затем полностью ушел в политику. В 1999 году баллотировался в Госдуму РФ. В 2003 году баллотировался в качестве самовыдвиженца при поддержке «Единой России» и стал депутатом Госдумы РФ IV созыва. С 2005 года был зампредом комитета по промышленности, строительству и наукоемким технологиям.
С 2016 года по 2018 годы работал в качестве советника директора Росгвардии, отвечал за нормативно-правовое регулирование и информационную, идеологическую и пропагандистскую работу. В 2019-м занимал пост зампреда комитета Госдумы по противодействию коррупции. В 2020-м занялся информполитикой, информационными технологиями и связями.
Награжден орденом Александра Невского, орденом Почета, «За заслуги перед Отечеством» разных степеней, медалью Святого благоверного князя Даниила Московского, премиями «Золотое перо России».
Является одним из разработчиков закона о запрете пропаганды ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация), о введении ответственности за фейки, дискредитирующие работу государственных органов, и о запрете размещения рекламы на сайтах экстремистских организаций.
В Самаре Александр Хинштейн появился в 2014 году, когда официально заявил о своем намерении баллотироваться на новый срок в Госдуму РФ от Самарской области. Практически сразу после этого он активизировал свою деятельность в регионе. В 2021 году Хинштейн вновь баллотировался в Госдуму от Самарской области и выиграл.
В 63-м регионе Александр Хинштнейн прослыл поистине народным депутатом. Он представляет одномандатный округ № 158, в который входят Самара и Нефтегорский район. Однако его приемная была открыта для всех жителей региона. Он отстаивал интересы обманутых дольщиков и граждан, оказавшихся в беде. Люди постоянно приходят к нему со своими сложными жизненными ситуациями, когда надежды нет на другие инстанции.
Также Александр Хинштейн известен как градозащитник. Он был одним из инициаторов спасения самарского элеватора, Дачи со слонами купца Головкина, Фабрики-кухни и других зданий, имеющих важное культурно-историческое значение. Работал вместе с волонтерами «Том Сойер Феста» над восстановлением своего «родового гнезда» — двухэтажного деревянного здания на Пионерской, которое, как утверждает народный избранник, принадлежало его родственнику.
Благодаря парламентарию самарская Фабрика-кухня получила охранный статус и была отреставрирована, став филиалом Третьяковской галереи.
Имя Хинштейна связано и с несколькими громкими отставками в министерствах и правительстве региона. Еще в 2016 году он раскритиковал бывшего главу Самары Олега Фурсова за скандальное празднование дня рождения на деньги, которые предназначались детям.
Весной 2024 года Хинштейн заявил о возможной нетрадиционной ориентации министра молодежной политики Самарской области Сергея Бурцева, тот покинул должность.
Затем объявил войну экс-председателю 6-го кассационного суда Александру Ефанову, которого связывают с незаконным присвоением 40 га земли на острове Поджабный.
Также Хинштейн известен своими натянутыми отношениями с бывшим губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Политический обозреватель, программный директор Агентства социального проектирования, уроженец Самары Андрей Перла прокомментировал «КП-Самара» назначение Александра Хинштейна:
«Мне показалось, это не более чем личное впечатление, что для верховного главнокомандующего Владимира Путина при назначении Хинштейна имел значение прежде всего его опыт работы советником руководителя Росгвардии. Курская область — не просто прифронтовой регион, это регион, который подвергся вражескому вторжению. Теперь глава региона там гражданский, но тесно связанный с внутренними войсками».
Еще один представитель Самарской области в Госдуме Михаил Матвеев пожелал Хинштейну удачи на посту и назвал его одним из самых эффективных депутатов.
«Александр Хинштейн назначен главой Курской области — региона, к которому приковано сейчас внимание всей России. Пожелаю своему коллеге удачи, это один из самых эффективных депутатов Государственной думы и уж точно для Самарской области сделавший очень много. В регионе его будет не хватать», — написал он в своем телеграм-канале.
Член Общественной палаты РФ Павел Покровский сказал корреспонденту «КП-Самара», что искренне желает удачи Александру Хинштейну:
«Долгие годы Александр Евсеевич работал в нашем регионе, мы все видели результаты. Назначение его на высокую должность в регионе, который сегодня, по сути, находится в очень непростой точке своей истории, — это показатель того, что президент видит большой потенциал у Александра Евсеевича как патриота России. Очевидно, что именно в восстановлении того, что сегодня разрушено укрофашистами на территории Курской области, и будет в полной мере реализовываться потенциал Хинштейна. Это очень прагматическое решение с точки зрения администрации президента и самого Владимира Путина. Я желаю ему удачи, там очень большой фронт работ».
Самарский муниципальный депутат Дмитрий Асеев подчеркнул, что Курская область — один из труднейших регионов, с учетом военной обстановки.
«Уверен, Александр Евсеевич справится. В Самарской области он зарекомендовал себя как эффективный депутат, который принципиально борется с коррупцией и врагом внутри страны. Теперь ему нужно будет “держать оборону” и наступать сразу по двум фронтам: с внешними угрозами, ввиду обстановки в Курской области, и “внутренними врагами”, которые зачастую сидят в чиновничьих, депутатских и судейских кабинетах, но также работают против нашей страны. Успехов на двух линиях фронта и сил вам, Александр Евсеевич».