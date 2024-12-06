Александр Хинштейн стал врио губернатора Курской области. Вспоминаем, что он сделал для Самары и чем отметился

«Значительная часть вашей трудовой деятельности связана с работой в Государственной думе. Тем не менее, хочу обратить внимание на вашу работу с 2016 по 2018 год, когда вы работали в качестве советника директора Росгвардии. В этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области. Имея ввиду, что сейчас там востребовано кризисное управление в той ситуации, в которой регион сейчас находится. По мере освобождения территории от противника предстоит многое сделать для восстановления ЖКХ, экономики территории в целом и той, что сейчас освобождают наши войска», — сказал Владимир Путин.