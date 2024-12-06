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Премьер Дорин Речан спешит убрать с должности главы «Молдовагаз» Вадима Чебана: Кого ПАС назначит новым руководителем

Дорин Речан потребовал завершить кадровые перестановки как можно быстрее.

Источник: Коллаж КП

Премьер-министр Дорин Речан заявил о смене руководства Moldovagaz. Он поручил заменить Вадима Чебана на Дорина Жунгиету, подчеркнув, что процесс должен быть завершен как можно скорее.

«Совет наблюдателей Moldovagaz должен собраться для окончательной замены Вадима Чебана на Дорина Жунгету», — отметил Речан.

Министерство энергетики предложило новые кандидатуры для руководства компании, включая Жунгиету в качестве председателя. Премьер также пригласил гражданское общество участвовать в формировании нового Совета наблюдателей.