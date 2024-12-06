Продлено общественное обсуждение проекта Кодекса о здравоохранении

В настоящее время в нашей стране осуществляется разработка значимого для каждого гражданина и государства в целом проекта нормативного правового акта — Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении. Подготовка проекта кодекса осуществляется на базе уже устоявшегося правового регулирования.
В него включены нормы базового Закона Республики Беларусь «О здравоохранении», а также нормы семи специальных законов, регулирующих отдельные общественные отношения в сфере здравоохранения: «Об оказании психиатрической помощи»; «О вспомогательных репродуктивных технологиях»; «О трансплантации органов и тканей человека»; «Об обращении лекарственных средств»; «О донорстве крови и ее компонентов»; «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «О предупреждении распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, вируса иммунодефицита человека».
Проект кодекса направлен на регулирование важнейших общественных отношений, связанных с реализацией конституционного права граждан на охрану здоровья. Разработка проекта позволит обеспечить системность и стабильность в регулировании общественных отношений в области здравоохранения и их развитие на новом качественном уровне, а также удобство и ясность применения законодательства о здравоохранении для специалистов, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, и граждан. В настоящее время проект Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении вынесен на публичное обсуждение на сайте «Правовой форум Беларуси». Проект кодекса уже вызвал широкий интерес со стороны граждан — с момента размещения его на Правовом форуме поступило более 170 предложений по социально значимым вопросам в сфере здравоохранения. В связи с большим объемом документа поступают обращения с просьбой о продлении срока публичного обсуждения.
Учитывая важность общественных отношений, регулируемых проектом, повышенный интерес граждан к содержанию его положений, разработчиками принято решение о продлении срока публичного обсуждения до 1 февраля 2025 года. Национальный центр законодательства и правовой информации приглашает принять активное участие в обсуждении проекта Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении для совершенствования его положений с учетом мнения граждан.