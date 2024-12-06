Продлено общественное обсуждение проекта Кодекса о здравоохранении

Проект кодекса направлен на регулирование важнейших общественных отношений, связанных с реализацией конституционного права граждан на охрану здоровья. Разработка проекта позволит обеспечить системность и стабильность в регулировании общественных отношений в области здравоохранения и их развитие на новом качественном уровне, а также удобство и ясность применения законодательства о здравоохранении для специалистов, осуществляющих деятельность в области здравоохранения, и граждан. В настоящее время проект Кодекса Республики Беларусь о здравоохранении вынесен на публичное обсуждение на сайте «Правовой форум Беларуси». Проект кодекса уже вызвал широкий интерес со стороны граждан — с момента размещения его на Правовом форуме поступило более 170 предложений по социально значимым вопросам в сфере здравоохранения. В связи с большим объемом документа поступают обращения с просьбой о продлении срока публичного обсуждения.