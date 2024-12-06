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В Иркутске под арест отправили главу «любимого подрядчика» мэрии города

Кировский районный суд до 2 февраля 2025 года отправил в СИЗО-1 генерального директора ООО «СПБ “СоюзСтрой” Вагана Саргсяна.

Источник: Следственный комитет РФ

Его обвиняют в мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Несмотря на довольно большой «послужной список» «СоюзСтроя» в недоделанных работах, сорванных контрактах и некачественном ремонте, «взяли» его за мошенничество при капремонте одной из улиц в Балаганске. В 2022 году компания получила контракт на более 102 миллионов рублей. По ходу дела Саргсян и инженер строительного контроля занизили качество работ и сэкономили на материалах и их доставке. Всего такими деяниями они похитили более 30 миллионов рублей. Также фигуранты предоставили фальсифицированные акты выполненных работ.

Саргсяна направили в СИЗО, его подельника — под домашний арест. Ведётся следствие. Глядишь, и другие «грехи» припомнят…