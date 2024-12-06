В Иркутске под арест отправили главу «любимого подрядчика» мэрии города

Несмотря на довольно большой «послужной список» «СоюзСтроя» в недоделанных работах, сорванных контрактах и некачественном ремонте, «взяли» его за мошенничество при капремонте одной из улиц в Балаганске. В 2022 году компания получила контракт на более 102 миллионов рублей. По ходу дела Саргсян и инженер строительного контроля занизили качество работ и сэкономили на материалах и их доставке. Всего такими деяниями они похитили более 30 миллионов рублей. Также фигуранты предоставили фальсифицированные акты выполненных работ.