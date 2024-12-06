В Тирасполе прокомментировали ситуацию с поставками природного газа в Молдову

«В своих комментариях для СМИ молдавский переговорщик пытается уйти от ответственности, вербально самоустраняясь от надвигающихся серьезных проблем, в том числе в энергетической сфере, корни которых кроются в том, что Кишинев длительное время игнорировал усугубляющуюся ситуацию».