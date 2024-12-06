В Тирасполе прокомментировали ситуацию с поставками природного газа в Молдову

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Заявление вице-премьера по Реинтеграции Молдовы Олега Серебряна «об отсутствии обращений из Тирасполя с просьбой о помощи» в связи с энергокризисом во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья назвали спекуляциями.
Ранее Серебрян заявил, что «не получал запроса о помощи» из Приднестровья после начала кризиса, возникшего в Молдове вокруг поставок газа в зимний период.
В Тирасполе возложили на Кишинев «прямую ответственность за увеличивающийся комплекс проблем, глубина и деструктивный потенциал которых уже выходит на общерегиональный уровень».
«В своих комментариях для СМИ молдавский переговорщик пытается уйти от ответственности, вербально самоустраняясь от надвигающихся серьезных проблем, в том числе в энергетической сфере, корни которых кроются в том, что Кишинев длительное время игнорировал усугубляющуюся ситуацию».
В Тирасполе также отметили, что «возникшие сегодня критические опасения в сфере поставок природного газа и энергоснабжения являются прямым следствием политики молдавских властей, саботирующих диалог, игнорирующих интересы поставщика и потребителей, реализующих необоснованные ограничения в отношении жителей и предприятий Приднестровья».
Внешнеполитическое ведомство Приднестровья призвало Серебряна как политического представителя Молдовы, «прекратить неуместные попытки перекладывания ответственности за собственные просчёты и отказ от нормального диалога, а вместо интерпретаций использовать имеющиеся время и возможности для скорейшей нормализации взаимодействия с Приднестровьем с целью решения актуальных проблем».