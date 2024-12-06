Танзила Нарбаева встретилась с послом Пакистана в Узбекистане — о чем говорили

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Пакистан в Узбекистане Ахмадом Фаруком. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
В ходе беседы стороны подчеркнули устойчивое развитие двусторонних отношений между Узбекистаном и Пакистаном, а также активное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций.
«Особое внимание уделено выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне, с акцентом на ключевую роль парламентов в этом процессе», — отмечено в сообщении.
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей, которые играют важную роль в углублении взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.
Отдельный акцент сделан на перспективы расширения сотрудничества в таких приоритетных направлениях, как торговля, экономика, инвестиции, транспорт и туризм.
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Стороны отметили, что реализация совместных проектов в этих сферах будет способствовать укреплению экономических связей и увеличению объемов взаимного товарооборота.
«Важным аспектом встречи стало обсуждение возможностей проведения совместных культурных мероприятий, направленных на укрепление дружеских связей между народами двух стран и ознакомление с их богатым историко-культурным наследием», — говорится в сообщении Сената.
В завершении участники встречи выразили уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Узбекистаном и Пакистаном, а также в активной реализации намеченных планов во благо народов двух государств.