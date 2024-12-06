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На Кубани сменился глава департамента по делам казачества и военным вопросам

Руководителем краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью стал Александр Тарарыкин. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Александр Тарарыкин занимал разные должности в структуре МЧС России по Московской области. В 2005 году его перевели в МЧС России по Краснодарскому краю. В 2011 году он возглавил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а через два года стал заместителем начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 2017—2019 годах господин Тарарыкин возглавлял ведомство. С 2019 по 2024 годы был руководителем Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.

Господин Тарарыкин является генерал-майором внутренней службы, кандидатом технических наук. Награжден медалью «За спасение погибавших», почетной грамотой и благодарственным письмом президента РФ.