На Кубани сменился глава департамента по делам казачества и военным вопросам

Александр Тарарыкин занимал разные должности в структуре МЧС России по Московской области. В 2005 году его перевели в МЧС России по Краснодарскому краю. В 2011 году он возглавил Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а через два года стал заместителем начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 2017—2019 годах господин Тарарыкин возглавлял ведомство. С 2019 по 2024 годы был руководителем Уральского института Государственной противопожарной службы МЧС России.