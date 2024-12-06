Минобороны Южной Кореи отстранило трех командующих из-за военного положения

В сообщении Минобороны, которое приводит «Ренхап», говорится, что трое генерал-лейтенантов «переведены в другие подразделения». Тем временем военная прокуратура обратилась в Минюст с требованием запретить выезд из страны десяти военнослужащим, обвиняемым в государственной измене в связи с введением военного положения. Помимо трех названных генерал-лейтенантов речь идет о начальнике штаба сухопутных войск Пак Ан Су, который был ответственен за реализацию военного положения. Накануне он просил об отставке, но президент отказал из-за необходимости «стабильного функционирования армии».