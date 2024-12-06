Когда Узбекистан станет участником Евразийского банка развития

«Зачастую это не проекты в отдельных странах, а трансграничные проекты. Поэтому все страны региона, желательно, должны были бы войти в банк. Но, естественно, страны оценивают целесообразность вхождения в Банк в зависимости от эффективности работы того или иного финансового института. Мы своими действиями стараемся доказать, что вступление в наш Банк повысило бы инвестиционную активность в этих странах, позволило бы реализовать какие-то трансграничные проекты», — отметил Подгузов.