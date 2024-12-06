Когда Узбекистан станет участником Евразийского банка развития

АЛМАТЫ, 6 дек — Sputnik. Председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщил, что вступление Узбекистана в число участников ЕАБР, вероятно, состоится в самое ближайшее время. Со стороны Банка все необходимые шаги сделаны.
По словам Николая Подгузова, в настоящий момент советом ЕАБР и его акционерами приняты все необходимые решения об одобрении вступления Узбекистана в состав участников.
«Вступление Узбекистана в ЕАБР планируется в размере 10%. Теперь, для того, чтобы процедура вступления была завершена, необходимо, чтобы Узбекистан принял закон о присоединении к банку. Он достаточно типовой. В настоящий момент он находится в Парламенте Узбекистана».
По его словам, есть надежда на то, что Парламент примет решение уже на этой осенней сессии.
«Конкретную дату вступления Узбекистана мы отдельно объявим», — уточнил Подгузов.
Что касается дальнейшего расширения, то, по его мнению, Банк наиболее эффективно работает, когда имеет возможность ответить на все проблемы и точки развития региона.
«Зачастую это не проекты в отдельных странах, а трансграничные проекты. Поэтому все страны региона, желательно, должны были бы войти в банк. Но, естественно, страны оценивают целесообразность вхождения в Банк в зависимости от эффективности работы того или иного финансового института. Мы своими действиями стараемся доказать, что вступление в наш Банк повысило бы инвестиционную активность в этих странах, позволило бы реализовать какие-то трансграничные проекты», — отметил Подгузов.
Доказывать свою эффективность ЕАБР намерен Туркменистану, Монголии, Грузии, Азербайджану, Турции. Это, по словам Николая Подгузова, те страны, которые находятся в регионе и, которые являются естественными партнерами региональной экономической деятельности.