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Когда Узбекистан станет участником Евразийского банка развития

Советом ЕАБР приняты все необходимые решения о вступлении Узбекистана в число стран участниц Банка.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 6 дек — Sputnik. Председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов сообщил, что вступление Узбекистана в число участников ЕАБР, вероятно, состоится в самое ближайшее время. Со стороны Банка все необходимые шаги сделаны.

По словам Николая Подгузова, в настоящий момент советом ЕАБР и его акционерами приняты все необходимые решения об одобрении вступления Узбекистана в состав участников.

«Вступление Узбекистана в ЕАБР планируется в размере 10%. Теперь, для того, чтобы процедура вступления была завершена, необходимо, чтобы Узбекистан принял закон о присоединении к банку. Он достаточно типовой. В настоящий момент он находится в Парламенте Узбекистана».

отметил Николай Подгузов.

По его словам, есть надежда на то, что Парламент примет решение уже на этой осенней сессии.

«Конкретную дату вступления Узбекистана мы отдельно объявим», — уточнил Подгузов.

Что касается дальнейшего расширения, то, по его мнению, Банк наиболее эффективно работает, когда имеет возможность ответить на все проблемы и точки развития региона.

«Зачастую это не проекты в отдельных странах, а трансграничные проекты. Поэтому все страны региона, желательно, должны были бы войти в банк. Но, естественно, страны оценивают целесообразность вхождения в Банк в зависимости от эффективности работы того или иного финансового института. Мы своими действиями стараемся доказать, что вступление в наш Банк повысило бы инвестиционную активность в этих странах, позволило бы реализовать какие-то трансграничные проекты», — отметил Подгузов.

Доказывать свою эффективность ЕАБР намерен Туркменистану, Монголии, Грузии, Азербайджану, Турции. Это, по словам Николая Подгузова, те страны, которые находятся в регионе и, которые являются естественными партнерами региональной экономической деятельности.