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США пообещали Киеву «лавину» помощи и новые санкции против России

Администрация уходящего президента США Джо Байдена старается успеть оказать как можно больше военной помощи Украине. До вступления в должность Дональда Трампа Вашингтон планирует направить Киеву крупную партию вооружения, предоставить кредит, а в отношении РФ ввести новые санкции.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Объемы помощи Украине со стороны США, по данным The Guardian, обсуждались на встрече советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана и главы офиса украинского президента Андрея Ермака 5 декабря.

Во время переговоров стороны достигли соглашения о поставках артиллерийских снарядов, ракет и бронетехники к середине января 2025 года. Кроме того, Киев получит 20 млрд долларов из замороженных российских активов.

США также взялись обучать бойцов ВСУ за пределами Украины.

Как сообщает RTVI, введение новых санкционных ограничений в отношении России также станет поддержкой Киеву: рестрикции могут ослабить РФ и усилить позиции Украины на будущих переговорах об урегулировании конфликта, считают в Вашингтоне.

О новых санкциях в отношении России стало известно 2 декабря после публикации на сайте Белого дома заявления Джейка Салливана. В документе говорится о «дополнительных шагах» для усмирения «российской военной машины», которые будут предприняты до 20 января, когда Джо Байден сложит полномочия.