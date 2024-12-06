США пообещали Киеву «лавину» помощи и новые санкции против России

О новых санкциях в отношении России стало известно 2 декабря после публикации на сайте Белого дома заявления Джейка Салливана. В документе говорится о «дополнительных шагах» для усмирения «российской военной машины», которые будут предприняты до 20 января, когда Джо Байден сложит полномочия.