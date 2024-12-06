Федорищев прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области: «Сильный парень»

«Мы все его будем поддерживать, всеми силами. Хотя он парень сильный, и здесь нашей поддержки особо-то и не требуется. Но мы всегда рядом. И самое главное: мы никуда его не отпустим из нашей жизни и наших сердец. Он всегда будет работать вместе с нами, теперь уже в качестве губернатора», — добавил глава Самарской области.