Федорищев прокомментировал назначение Хинштейна врио главы Курской области: «Сильный парень»

«День сегодня солнечный, хороший, но для всех нас он с доброй грустью. Потому что Александр Хинштейн перешел на новую ответственную работу: возглавил Курскую область — регион сильный, но который сейчас проходит сложнейшие испытания. Уверен, что именно такой человек, как Александр Евсеевич с его опытом, знаниями, характером и волей сможет обеспечить все цели и задачи, которые ставит перед ним наш Верховный главнокомандующий», — сказал Федорищев.
Он назвал Хинштейна «добрым другом и человеком, который сделал для каждого города в Самарской области и всего региона очень многое». И пообещал помогать новому врио губернатора Курской области.
«Мы все его будем поддерживать, всеми силами. Хотя он парень сильный, и здесь нашей поддержки особо-то и не требуется. Но мы всегда рядом. И самое главное: мы никуда его не отпустим из нашей жизни и наших сердец. Он всегда будет работать вместе с нами, теперь уже в качестве губернатора», — добавил глава Самарской области.
Напомним, президент Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио главы Курской области вечером 5 декабря после досрочной отставки губернатора Алексея Смирнова. До этого назначения Хинштейн представлял Самарскую область в Госдуме, где руководил комитетом по информационной политике, информационным технологиям и связи.