Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 декабря 2024 года назначил исполняющим обязанности главы Курской области Александра Хинштейна, бывшего председателем комитета Госдумы РФ по информационной политике. Решение российский лидер обосновал наличием у политического деятеля внушительного опыта, в том числе и в области взаимодействия с силовыми структурами.
Александру Евсеевичу Хинштейну в октябре 2024 года исполнилось 50 лет. Профессиональный журналист, он начал путь в СМИ с карьеры в «Московском комсомольце», куда пришел в 1991 году. Хинштейн специализировался на работе с силовыми структурами и на расследованиях о коррупции.
В 2003 году журналист прошел в Госдуму РФ от «Единой России». С 2016 по 2018 год занимал должность советника директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова. Затем опять вернулся в парламент и стал главой комитета по информационной политике.
Военный корреспондент Александр Сладков положительно отозвался о назначении политика руководителем Курской области, особенно на фоне происходящих в ней событий: «Александр Хинштейн — абсолютно подходящая кандидатура на должность губернатора».
Как пишет РБК, Политолог Ростислав Туровский связал назначение депутата врио губернатора с большим опытом Хинштейна в публичной политике, а также с его умением вести диалог, в том числе и по не очень приятным для власти темам.
Заведующий кафедры государственного и муниципального управления Курского госуниверситета Владимир Слатинов в беседе с ТАСС выразил надежду, что Хинштейн станет «эффективным координатором». Вполне вероятно, что с этими качествами политика и связано его назначение в приграничную область, где продолжается операция по ликвидации украинских формирований.