«Абсолютно подходящая кандидатура»: эксперты — о назначении Хинштейна главой Курской области

Александру Евсеевичу Хинштейну в октябре 2024 года исполнилось 50 лет. Профессиональный журналист, он начал путь в СМИ с карьеры в «Московском комсомольце», куда пришел в 1991 году. Хинштейн специализировался на работе с силовыми структурами и на расследованиях о коррупции.