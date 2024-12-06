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Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде

В окрестностях Ташкента построена электрифицированная дорога, что позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%. 3 декабря на маршруте Ташкент — Ходжикент запустили новый электропоезд. Президент совершил на нем поездку и ознакомился с его возможностями.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 6 дек — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с новым электропоездом для маршрута Ташкент — Ходжикент. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По информации пресс-службы, в республике на сегодняшний день электрифицировано более 3 тысяч км железных дорог. В окрестностях Ташкента также построена электрифицированная дорога. Это позволило увеличить пропускную способность поездов на 30%.

В начале декабря на маршруте Ташкент — Ходжикент введен в эксплуатацию новый электропоезд. Президент совершил поездку на этом поезде до Ходжикента и ознакомился с его возможностями.

«Вагоны поезда просторные и комфортные. В нем 586 пассажирских мест. Установлены информационные табло и система пожарной безопасности. Поезд способен развивать скорость до 120 км в час. В каждом направлении будут курсировать три рейса в день», — отметили в пресс-службе.

Во время поездки президент заслушал отчеты о развитии железнодорожной инфраструктуры, улучшении условий для пассажиров, электрификации железных дорог и благоустройстве территории вдоль путей.

Президент поручил включить прилегающие к железной дороге территории между Ташкентом и Ходжикентом в программу реновации на 2025 год и привести их в порядок.

Было указано на необходимость выпрямления извилистых участков маршрута, чтобы увеличить количество ежедневных рейсов экспресс-поездов и обслуживать еще больше пассажиров.

Речь также шла об озеленении железнодорожных обочин, посадки засухоустойчивых растений, а также ввоза саженцев, соответствующих к местному климату.

Шавкат Мирзиеев