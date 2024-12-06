Шавкат Мирзиёев посетил Ходжикент на новом электропоезде

«Вагоны поезда просторные и комфортные. В нем 586 пассажирских мест. Установлены информационные табло и система пожарной безопасности. Поезд способен развивать скорость до 120 км в час. В каждом направлении будут курсировать три рейса в день», — отметили в пресс-службе.