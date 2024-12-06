Кто займет место Александра Хинштейна в Государственной Думе РФ?

Но в случае избрания по одномандатному округу механизм замещения другой. Согласно законодательству, здесь возможны только прямые выборы. Выборы проходят ежегодно, в Единый день голосования. Но в 2025 году заместить Александра Хинштейна в Думе не получится, так как согласно законодательству, его преемник должен отработать на посту более года, а выборы в ГД РФ пройдут уже в 2026 году.