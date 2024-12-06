Кто займет место Александра Хинштейна в Государственной Думе РФ?

В случае, если депутат нижней палаты российского парламента выбывает, по той или иной причине, из Госдумы, то есть два варианта его замещения.
Если депутат избирался по партийным спискам, то вместо него назначается следующий из регионального списка. Самарская область является 15 в общем списке, в него входили, начиная с первого — Дмитрий Азаров, Николай Ренц, Регина Воробьева (отказались от мандатов) Леонид Симановский, Владимир Гутенёв, Андрей Парфёнов (депутаты ГД РФ), Виктор Кузнецов и Виктория Каткова.
Но в случае избрания по одномандатному округу механизм замещения другой. Согласно законодательству, здесь возможны только прямые выборы. Выборы проходят ежегодно, в Единый день голосования. Но в 2025 году заместить Александра Хинштейна в Думе не получится, так как согласно законодательству, его преемник должен отработать на посту более года, а выборы в ГД РФ пройдут уже в 2026 году.
В этом случае кураторство над округом возьмут избранные от Самарской области депутаты ГД РФ фракции «Единая Россия».