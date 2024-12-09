Foreign Affairs: сможет ли Трамп разделить Китай и Россию

«Единственное, чего бы мы никогда не хотели, так это чтобы Россия и Китай объединились. Мне придется их разъединить, и думаю, что я смогу это сделать», — хвастался Дональд Трамп в интервью Такеру Карлсону в октябре этого года. Однако Трамп не раскрыл, в чем заключается его план по «разъединению» этих двух стран, и, судя по его прошлому опыту, он может просто придумать его на ходу, говорится в статье Foreign Affairs.