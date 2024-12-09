Foreign Affairs: сможет ли Трамп разделить Китай и Россию

Но первые признаки указывают на то, что будущая администрация Трампа может попытаться нанести ущерб китайско-российскому партнерству, снизив напряженность (и даже улучшив отношения) с Москвой, чтобы оказать давление на Пекин. Это напоминает то, что срежиссировал госсекретарь Генри Киссинджер более 50 лет назад, когда США стремились к разрядке напряженности с Китаем, чтобы использовать китайско-советский раскол, пишет в статье Александр Габуев*.
Такой план, похоже, пользуется популярностью у многих представителей команды Трампа. Например, конгрессмен Майкл Уолтц, которого Трамп назначил своим советником по национальной безопасности, в статье для The Economist призвал США как можно скорее прекратить боевые действия на Украине, а затем направить ресурсы на «противодействие более серьезной угрозе, исходящей от Коммунистической партии Китая».
По мнению автора*, главный приоритет Москвы — безопасно провести этот период и избежать серьезной эскалации в отношениях с США из-за Украины до того, как Трамп переедет в Белый дом. В Кремле надеются, что президентство Трампа приведет к значительному снижению поддержки Киева Западом, если Москва успешно разыграет свои карты — даже если формального прекращения боевых действий на Украине достигнуть не удастся.
Опасения Пекина прямо противоположны. Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с Байденом на ноябрьском саммите АТЭС показала, что действующая американская администрация не намерена существенно подрывать отношения США с Китаем. Что касается новой команды республиканцев, то у Пекина есть причины для беспокойства — как из-за предвыборной риторики Трампа, так и из-за его назначенцев на ключевые посты в новой администрации.
Кремль беспокоит очевидное игнорирование Западом четко обозначенных Москвой «красных линий» и средств ядерного сдерживания. Путин недвусмысленно предупредил западных лидеров, что на любые шаги по эскалации, такие как новые удары по территории России или ввод войск на Украину, он ответит целенаправленным возмездием. По мнению Москвы, теперь мяч снова на стороне Вашингтона.
Что касается Китая, то, как только Трамп вернется в Белый дом, ситуация для Пекина может стать рискованной.
В последние годы Пекин и Вашингтон упорно трудились над поддержанием стабильности и предсказуемости в своих отношениях. Пекин и Вашингтон выдержали январские президентские выборы на Тайване, в целом избежали разрушительных торговых войн и войн за экспортный контроль и снизили температуру в потенциальных горячих точках военной конфронтации, включая Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.
Как подтвердила последняя встреча Байдена и Си в ноябре, они намерены придерживаться этого подхода до 20 января. Новый пакет мер экспортного контроля, обнародованный уходящей администрацией 2 декабря, нацелен на китайский сектор производства микросхем. Он был незамедлительно встречен Пекином запретом на экспорт в США нескольких важнейших минералов, включая галлий, германий и сурьму. Но эти шаги были подготовлены раньше и не стали неожиданностью. На данный момент у обеих сторон есть причины сохранять спокойствие и проявлять сдержанность: Байден занят конфликтами на Украине и Ближнем Востоке, а Китай не настроен искать ненужной конфронтации на фоне ухудшения экономических условий.
Во время своего первого президентства Трамп начал торговую войну с Китаем, ввел санкции против технологического гиганта Huawei и провел кампанию давления на союзников, чтобы они отказались от оборудования этого китайского производителя. Кроме того, Трамп увеличил военное присутствие и укрепил партнерские отношения США в Индо-Тихоокеанском регионе и развязал пропагандистскую войну из-за пандемии COVID-19.
В этот раз ситуация для Си может оказаться еще хуже. В 2016 году китайская экономика демонстрировала гораздо более высокие темпы роста, чем сейчас, а экономика США была вялой. Сегодня ситуация заметно изменилась, во многом из-за экономической политике Си в последние 10 лет.
Что еще хуже, большинство выдвиженцев Трампа либо вообще неизвестны в Китае, либо годами не были в этой стране, предпочитая визиты на Тайвань.
Но и нынешняя команда Си — особенно его главные помощники по экономике — не очень хорошо известна в Вашингтоне. С 2022 года Си окружил себя людьми, включая главу своей администрации Цай Ци и вице-премьера Хэ Лифэна, которые имеют относительно низкий международный авторитет, не говорят по-английски и в основном недоступны для Вашингтона.
На фоне неопределенности, которую принесет Трамп 2.0, последнее, о чем беспокоятся Путин и Си, — это способность Вашингтона организовать реальный раскол между их странами, несмотря на обещание Трампа сделать это, считает Габуев.
Пока неясно, сможет ли Трамп договориться о сделке по Украине, которая удовлетворит Путина.
Даже если все стороны придут к соглашению по Украине и Трамп ослабит санкции США против России, «токсичное облако» над российской экономикой рассеется не сразу. Обеспечение Москвы дополнительными денежными потоками потребует поддержки со стороны Европы, что отнюдь не гарантировано. Многие европейские столицы по-прежнему скептически относятся к нынешней России и не хотят возвращаться к эпохе экономической зависимости.
В экономическом плане Россия стала сильно зависеть от Китая: за последние два года 40% российского импорта поступает из Китая, а 30% российского экспорта направляется туда. И от этой зависимости нельзя избавиться в одночасье. Ее преодоление потребует скоординированных усилий американцев и европейцев по увеличению двусторонней торговли с Россией, что сложно представить при Трампе.
Наконец, Путин и Си знают, что это будет последний президентский срок Трампа и что за ним может прийти президент, который отменит любую сделку, достигнутую при президенте-республиканце. Помимо личных отношений между Си и Путиным, их общее недоверие к Вашингтону и надежды на укрепления позиций их стран в условиях формирующегося многополярного порядка — в ущерб США — обеспечат достаточно прочную основу для поддержания стабильности и развития китайско-российского партнерства, делает вывод Габуев*.
*Александр Габуев внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов