Советником губернатора стал экс-замминистра из Татарстана

Известно, что Этус переезжал в Татарстан из Москвы. Он родился 4 марта 1988 г. в Норильске. В 2011 г. окончил Военный университет МО РФ, а в 2017 — Российский государственный университет правосудия. С 2011 по 2022 гг. работал в органах госбезопасности РФ. В октябре 2022 г. стал замминистра промышленности Татарстана, покинув должность в июле 2024 года.