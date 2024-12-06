Иран призвал Украину прекратить поддерживать террористов

«Помощник министра и глава департамента Евразии Моджтаба Дамирчилу, указывая на сообщения о незаконной торговле оружием некоторыми украинскими чиновниками и поддержке Украиной террористических группировок в Сирии, назвал эти действия нарушением международных обязательств стран в отношении предотвращения и борьбы с терроризмом и потребовал прекратить их», — говорится в публикации.