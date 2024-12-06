Анкара отметила роль Казахстана в международных отношениях

По мнению турецкой стороны, внешнеполитическая активность Казахстана определила особую роль средних держав в международных отношениях. Политики отметили, что этот год для Казахстана, который председательствовал в 6 международных организациях, был одним из самых особенных периодов во внешней политике. Председатель Совета старейшин ОТГ Б. Йылдырым выразил высокую оценку председательству Казахстана в Организации под эгидой «TURKTIME» и обратил внимание участников совещания на то, что наша страна является одной из стран-основателей ОТГ.