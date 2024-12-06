Анкара отметила роль Казахстана в международных отношениях

В мероприятии приняли участие бывший премьер-министр Турции, ныне председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, председатель Высшей избирательной комиссии Ахмет Йенер, губернатор провинции Анкара Васип Шахин, заместители министра иностранных дел Нух Йылмаз и Мехмет Бозай, заместитель министра культуры и туризма Сердар Чам, председатель Агентства по делам религий Али Эрбаш, ректоры университетов г. Анкара и генеральные директора министерства иностранных дел.
На встрече были обсуждены приоритеты сотрудничества между Казахстаном и Турцией, а также активная роль нашей страны на международной арене. Кроме того, были рассмотрены проводимые в Казахстане реформы в области прав человека, налогов, политики, бизнеса, цифровизации, медицины, сельского хозяйства, индустриализации, транспорта и логистики. В рамках акции «Born Bold» был презентован туристический потенциал страны, особое внимание было уделено инвестиционным возможностям.
По мнению турецкой стороны, внешнеполитическая активность Казахстана определила особую роль средних держав в международных отношениях. Политики отметили, что этот год для Казахстана, который председательствовал в 6 международных организациях, был одним из самых особенных периодов во внешней политике. Председатель Совета старейшин ОТГ Б. Йылдырым выразил высокую оценку председательству Казахстана в Организации под эгидой «TURKTIME» и обратил внимание участников совещания на то, что наша страна является одной из стран-основателей ОТГ.