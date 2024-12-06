Договор России и КНДР: чем он может быть полезен для нашей страны

Вступивший в силу Договор о стратегическом сотрудничестве России и Корейской Народно-Демократической Республики будет бессрочным, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Одним из главных пунктов договора можно назвать обязательства двух государств оказывать незамедлительную помощь друг другу в случае вооруженного нападения со стороны третьих стран. Кроме того, Москва и Пхеньян договорились не заключать с другими государствами соглашений, которые бы нарушали интересы одной из сторон договора.
Политик и лидер Демократической партии России Александр Зорин видит в подписании договора несомненную практическую пользу для России. На фоне нестабильной геополитической ситуации и враждебных действий ряда стран по отношению к РФ очень важно иметь в Азиатско-Тихоокеанском регионе надежного и сильного союзника, способного «прикрыть тыл» в случае возникновения сложных ситуаций на данном направлении, отмечает эксперт.
Северная Корея обладает значительным военным потенциалом. У нее развитая военная промышленность, в том числе в области производства обычных вооружений. Как показали события на Украине, в современной войне с неядерными государствами или без применения оружия массового поражения добиться преимуществ на поле боя помогает именно поставленная на поток индустрия производства артиллерийских боеприпасов, ракет, орудий и бронетехники.
Партнерство с КНДР, считает Зорин, имеет большие перспективы с точки зрения сдерживания потенциального противника на Дальнем Востоке. Выгоды для Пхеньяна еще более очевидны, так как страна длительное время находилась практически в полной изоляции.
Ранее политолог Ростислав Ищенко в беседе с «Военным делом» отмечал, что помощь Северной Кореи может потребоваться нашей стране в том случае, если в украинский конфликт открыто вступят страны Североатлантического альянса.