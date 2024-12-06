Договор России и КНДР: чем он может быть полезен для нашей страны

Северная Корея обладает значительным военным потенциалом. У нее развитая военная промышленность, в том числе в области производства обычных вооружений. Как показали события на Украине, в современной войне с неядерными государствами или без применения оружия массового поражения добиться преимуществ на поле боя помогает именно поставленная на поток индустрия производства артиллерийских боеприпасов, ракет, орудий и бронетехники.