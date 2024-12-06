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Губернатор Никитин советует жителям Автозавода ездить на метро вместо Т-37

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на отмену маршрутки.

Источник: РИА "Новости"

Во время прямой линии 6 декабря губернатор Глеб Никитин посоветовал жителям Автозаводского района пользоваться метро вместо маршрутки т-37. На отмену популярного маршрут главе региона пожаловалась жительница Нижнего Новгорода.

«Если у нас есть метро, мы должны им пользоваться», — заявил губернатор, пояснив, что на подземке можно добраться на метро так же, как и на Т-37.

Кроме того, он предлагает пользоваться автобусом А-15, правда, признает, что жителей сейчас не устраивает интервальность, с какой ходит общественный транспорт.

Напомним, популярную маршрутку Т-37 в Нижнем Новгороде планируется отменить в декабре 2024 года.