Губернатор Никитин советует жителям Автозавода ездить на метро вместо Т-37

Во время прямой линии 6 декабря губернатор Глеб Никитин посоветовал жителям Автозаводского района пользоваться метро вместо маршрутки т-37. На отмену популярного маршрут главе региона пожаловалась жительница Нижнего Новгорода.
«Если у нас есть метро, мы должны им пользоваться», — заявил губернатор, пояснив, что на подземке можно добраться на метро так же, как и на Т-37.
Кроме того, он предлагает пользоваться автобусом А-15, правда, признает, что жителей сейчас не устраивает интервальность, с какой ходит общественный транспорт.
Напомним, популярную маршрутку Т-37 в Нижнем Новгороде планируется отменить в декабре 2024 года.