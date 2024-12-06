Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вольфович: алгоритм применения ТЯО не прописан в концепции безопасности СГ

В концепции безопасности Союзного государства определены стратегические интересы, приоритетные направления развития СГ и вопросы механизма обеспечения безопасности.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Алгоритм применения тактического ядерного орудия не прописан в концепции безопасности Союзного государства, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает Sputnik.

«В концепции не прописан алгоритм применения тактического ядерного оружия, потому что это документ несколько другой», — сказал Вольфович.

Госсекретарь Совбеза пояснил, что в концепции определены стратегические интересы Союзного государства, описана та обстановка, в которой сегодня функционирует СГ, определены приоритетные направления развития и вопросы механизма обеспечения безопасности Союзного государства.