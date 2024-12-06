Вольфович: алгоритм применения ТЯО не прописан в концепции безопасности СГ

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Алгоритм применения тактического ядерного орудия не прописан в концепции безопасности Союзного государства, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, передает Sputnik.
«В концепции не прописан алгоритм применения тактического ядерного оружия, потому что это документ несколько другой», — сказал Вольфович.
Госсекретарь Совбеза пояснил, что в концепции определены стратегические интересы Союзного государства, описана та обстановка, в которой сегодня функционирует СГ, определены приоритетные направления развития и вопросы механизма обеспечения безопасности Союзного государства.