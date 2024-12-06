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Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Владимира Путина

Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента Владимира Путина состоится 19 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что на мероприятие приглашены иностранные журналисты, в том числе из «недружественных стран».

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, впервые для сбора и обработки вопросов к прямой линии будет использован искусственный интеллект. Сбор вопрос откроют в ночь на 8 декабря. «Фактически к моменту выхода на прямую линию—пресс-конференцию президент будут иметь понимание о всех вопросах, которые поступили», — рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В 2023 году «Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 14 декабря. Мероприятие также провели в смешанном формате: наряду с гражданами вопросы задавали журналисты. Президент получил от россиян более 2 млн вопросов.

Путин Владимир
Песков Дмитрий