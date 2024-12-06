Песков рассказал, когда пройдет прямая линия Владимира Путина

По словам Пескова, впервые для сбора и обработки вопросов к прямой линии будет использован искусственный интеллект. Сбор вопрос откроют в ночь на 8 декабря. «Фактически к моменту выхода на прямую линию—пресс-конференцию президент будут иметь понимание о всех вопросах, которые поступили», — рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.