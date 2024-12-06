Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что в трудную минуту РФ защитит Беларусь

По его словам, Беларусь и Россия должны поддерживать друг друга на международной арене в плане защиты интересов одной, а также другой страны. Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что в трудную минуту Россия защитит Беларусь. Он также заявил, что со своей стороны Беларусь всегда готова поддержать РФ.