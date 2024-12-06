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Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что в трудную минуту РФ защитит Беларусь

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович сказал про защиту Беларуси Россией в трудную минуту.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в трудную минуту Россия защитит Беларусь, пишет БелТА.

По его словам, Беларусь и Россия должны поддерживать друг друга на международной арене в плане защиты интересов одной, а также другой страны. Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что в трудную минуту Россия защитит Беларусь. Он также заявил, что со своей стороны Беларусь всегда готова поддержать РФ.

Ранее Кремль сообщил про отдельную встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 6 декабря в Минске.

Мы также писали, что Лукашенко и Путин подпишут 6 декабря в Минске важный документ по безопасности.

Тем временем ГАИ ограничит движение всех видов транспорта в центре Минска 6 декабря.