Госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что в трудную минуту РФ защитит Беларусь

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что в трудную минуту Россия защитит Беларусь, пишет БелТА.
По его словам, Беларусь и Россия должны поддерживать друг друга на международной арене в плане защиты интересов одной, а также другой страны. Александр Вольфович акцентировал внимание на том, что в трудную минуту Россия защитит Беларусь. Он также заявил, что со своей стороны Беларусь всегда готова поддержать РФ.
Ранее Кремль сообщил про отдельную встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 6 декабря в Минске.
Мы также писали, что Лукашенко и Путин подпишут 6 декабря в Минске важный документ по безопасности.
Тем временем ГАИ ограничит движение всех видов транспорта в центре Минска 6 декабря.