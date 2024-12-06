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Глеб Никитин рассказал о строительстве метро на площади Свободы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе «прямой линии» 6 декабря рассказал о строительстве метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщил глава региона, тема строительства метро регулярно обсуждается в Минстрое РФ. Губернатор подчеркнул, что проект является сложным.

«Строительство метро дело в принципе непростое, все сомнения должны толковаться в пользу города, зданий. Подрядчик опытный, крупный, он управляет финансами», — отметил глава региона.

Он также добавил, что темп проходки сейчас неплохой, а по срокам завершения работ следует ориентироваться на конец 2026 года.

Как сообщалось ранее, тоннелепроходческий щит «Владимир» преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы. Сроки окончания строительства новых станций метро «Площадь Свободы» и «Площадь Сенная» в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

метро