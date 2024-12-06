Глеб Никитин рассказал о строительстве метро на площади Свободы

Как сообщил глава региона, тема строительства метро регулярно обсуждается в Минстрое РФ. Губернатор подчеркнул, что проект является сложным.
«Строительство метро дело в принципе непростое, все сомнения должны толковаться в пользу города, зданий. Подрядчик опытный, крупный, он управляет финансами», — отметил глава региона.
Он также добавил, что темп проходки сейчас неплохой, а по срокам завершения работ следует ориентироваться на конец 2026 года.
Как сообщалось ранее, тоннелепроходческий щит «Владимир» преодолел уже 700 метров от Сенной в сторону площади Свободы. Сроки окончания строительства новых станций метро «Площадь Свободы» и «Площадь Сенная» в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.