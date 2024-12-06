Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Недружественное окружение РФ и Белоруссии заставляет страны более высокими темпами обсуждать вопросы безопасности, это в интересах двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее, но сам по себе процесс гораздо более комплексный, и это в интересах народов наших двух стран», — сказал Песков журналистам.