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Песков высказался о недружественном окружении России и Белоруссии

Песков: недружественное окружение вынуждает обсуждать вопросы безопасности.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Недружественное окружение РФ и Белоруссии заставляет страны более высокими темпами обсуждать вопросы безопасности, это в интересах двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Недружественное окружение заставляет нас еще более высокими темпами обсуждать вопросы обеспечения нашей безопасности, взаимного гарантирования безопасности и так далее, но сам по себе процесс гораздо более комплексный, и это в интересах народов наших двух стран», — сказал Песков журналистам.

Песков Дмитрий