Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

На заседании ВГС будет рассмотрен и ряд других вопросов в различных сферах, которые имеют важное значение для жизни как непосредственно граждан, так и работы отраслей экономики в Союзном государстве. Речь пойдет о формировании объединенного рынка электрической энергии, отмене роуминга в Союзном государстве. В повестке также вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства. Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.