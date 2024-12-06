Путин прибыл в Минск для участия в заседании ВГС Союзного государства

Ранее в Минск прибыли и другие участники заседания, в том числе члены ВГС с российской стороны — премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко. Участие в заседании должен был принять и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, однако ранее российские СМИ сообщили, что он получил положительный результат теста на коронавирус, в связи с чем не сможет прибыть на мероприятие в Минск.
Заседание Высшего государственного совета Союзного государства пройдет в Минске 6 декабря под председательством Президента Республики Беларусь, Председателя ВГС Александра Лукашенко. Участие в нем примут главы государств и правительств, руководители палат парламентов двух стран, которые входят в состав Высшего госсовета.
Мероприятие проводится накануне 25-летия со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Его участники рассмотрят ход выполнения Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024−2026 годы, подготовленную Концепцию безопасности Союзного государства.
На заседании ВГС будет рассмотрен и ряд других вопросов в различных сферах, которые имеют важное значение для жизни как непосредственно граждан, так и работы отраслей экономики в Союзном государстве. Речь пойдет о формировании объединенного рынка электрической энергии, отмене роуминга в Союзном государстве. В повестке также вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, противодействия незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства. Будет рассмотрен вопрос об организации и проведении мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.