Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле

-МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Ситуация в Курской области близка к развязке, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Ситуация близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — подчеркнул он.

Песков добавил, что после этого нужно будет заниматься очень быстрым восстановлением региона, чтобы обеспечить возвращение людей.

Как отметил пресс-секретарь президента, Курской области нужен был кризисный менеджер и Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью.

Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к экс-главе региона Алексею Смирнову, он заявил, что «здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации».

Представитель Кремля также подчеркнул, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.

В четверг Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил временно исполняющим обязанности Александра Хинштейна.

Песков Дмитрий