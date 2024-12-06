Ситуация в Курской области близка к развязке, заявили в Кремле

«Ситуация близка к развязке. Эта развязка будет обязательно, ситуация будет нормализована», — подчеркнул он.
Песков добавил, что после этого нужно будет заниматься очень быстрым восстановлением региона, чтобы обеспечить возвращение людей.
Как отметил пресс-секретарь президента, Курской области нужен был кризисный менеджер и Владимир Путин считает, что назначенный врио губернатора Александр Хинштейн лучше справится с этой ролью.
Отвечая на вопрос о том, были ли у Кремля претензии к экс-главе региона Алексею Смирнову, он заявил, что «здесь не нужно говорить о претензиях, нужно говорить о том, что необходимо сделать в этой кризисной ситуации».
Представитель Кремля также подчеркнул, что первоочередными задачами Хинштейна будут восстановление жилищно-коммунального хозяйства, строительной сферы и обеспечение всех потребностей жителей.
В четверг Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». Он принял отставку главы региона Алексея Смирнова и назначил временно исполняющим обязанности Александра Хинштейна.