Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь Совбеза Вольфович: Лукашенко и Путин имеют свои красные кнопки и ядерные чемоданчики

Вольфович: у Лукашенко и Путина свои ядерные чемоданчики свои «красные кнопки».

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что у президентов Беларуси и России свои ядерные чемоданчики. Соответствующее заявление, как передает БелТА, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сделал в пятницу, 6 декабря 2024 года.

-У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик, — приводит слова Вольфовича названный источник.

Государственный секретарь Совбеза подчеркнул, что ядерное оружие, находящееся на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси Александр Лукашенко, а вооружение, которое находится в Российской Федерации, соответственно, только Владимир Путин.

Ранее мы писали о том, что около 30 дополнительных поездов будут курсировать между Беларусью и Россией в новогодние праздники (тут про это).