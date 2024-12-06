Госсекретарь Совбеза Вольфович: Лукашенко и Путин имеют свои красные кнопки и ядерные чемоданчики

Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что у президентов Беларуси и России свои ядерные чемоданчики. Соответствующее заявление, как передает БелТА, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович сделал в пятницу, 6 декабря 2024 года.
-У каждого президента своя «красная кнопка», свой портфель и свой ядерный чемоданчик, — приводит слова Вольфовича названный источник.
Государственный секретарь Совбеза подчеркнул, что ядерное оружие, находящееся на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси Александр Лукашенко, а вооружение, которое находится в Российской Федерации, соответственно, только Владимир Путин.
Ранее мы писали о том, что около 30 дополнительных поездов будут курсировать между Беларусью и Россией в новогодние праздники (тут про это).