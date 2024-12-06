Назначен новый генконсул Китая в Екатеринбурге

До своего назначения в Екатеринбург Ло Шисюн работал политическим советником посольства КНР в Армении, советником Евразийского департамента Министерства иностранных дел Китая и советником-посланником посольства КНР в Беларуси.
Прежний консул Китая в Екатеринбурге Цуй Шаочунь, работавший на Урале последние четыре года, покинул свой пост в феврале. Срок его полномочий подошел к концу. Перед отъездом Шаочунь встретился с губернатором Евгением Куйвашевым, который поблагодарил генконсула «за укрепление торгово-экономических отношений КНР со Свердловской областью».
Генконсульство КНР в Екатеринбурге работает с 2009 года. На протяжении последних пяти лет Китай занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Свердловской области.