Путин прибыл в Минск

Он примет участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства и отдельно встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«ВГС — очень важное мероприятие будет. Вы услышите выступления двух президентов. Потом уже в закрытом режиме будут субстантивные выступления в непубличном формате», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, на заседании также выступят вице-премьеры обеих сторон. «Повестка дня будет насыщенная, будет подписание документов», — добавил пресс-секретарь.
Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства, который Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.
В ходе мероприятия 6 декабря планируется обсуждение укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии, а также хода союзного строительства, принятие конкретных решений в сфере энергетики и торговли.
Ранее Лукашенко в шутку предложил Путину разместить систему «Орешник» на территории республики. По его словам, такое вооружение необходимо для безопасности Союзного государства.