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Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск, передает «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

Он примет участие в заседании Высшего Государственного совета Союзного государства и отдельно встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«ВГС — очень важное мероприятие будет. Вы услышите выступления двух президентов. Потом уже в закрытом режиме будут субстантивные выступления в непубличном формате», — рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на заседании также выступят вице-премьеры обеих сторон. «Повестка дня будет насыщенная, будет подписание документов», — добавил пресс-секретарь.

Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства, который Россия и Белоруссия подписали в 1999 году. Соглашение подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран.

В ходе мероприятия 6 декабря планируется обсуждение укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии, а также хода союзного строительства, принятие конкретных решений в сфере энергетики и торговли.

Ранее Лукашенко в шутку предложил Путину разместить систему «Орешник» на территории республики. По его словам, такое вооружение необходимо для безопасности Союзного государства.

Путин Владимир