В Кремле оценили возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).
Накануне президент России Владимир Путин одобрил договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии, он пообещал реагировать на атаку на Белоруссию как на нападение на Россию.
Ближайшая встреча Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко должна пройти 6 декабря в Минске в рамках Высшего госсовета Союзного государства.
В ноябре российский президент утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем расширен перечень условий для применения ядерного оружия, доктрина распространяется и на Белоруссию.
Основы политики в области ядерного сдерживания были обновлены после того, как США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по территории России. Вскоре после этого решения Путин объявил, что Россия испытала «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по военно-промышленному объекту в Днепре.