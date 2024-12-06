В Кремле оценили возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

В ноябре российский президент утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем расширен перечень условий для применения ядерного оружия, доктрина распространяется и на Белоруссию.