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В Кремле оценили возможность размещения «Орешника» в Белоруссии

Только президенты могут принять решение о том, может ли Белоруссия разместить у себя новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне президент России Владимир Путин одобрил договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства России и Белоруссии, он пообещал реагировать на атаку на Белоруссию как на нападение на Россию.

Ближайшая встреча Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко должна пройти 6 декабря в Минске в рамках Высшего госсовета Союзного государства.

В ноябре российский президент утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе сказано, что Россия будет расценивать как «совместное нападение» агрессию со стороны неядерного государства при поддержке ядерного. Также в нем расширен перечень условий для применения ядерного оружия, доктрина распространяется и на Белоруссию.

Основы политики в области ядерного сдерживания были обновлены после того, как США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по территории России. Вскоре после этого решения Путин объявил, что Россия испытала «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении при ударе по военно-промышленному объекту в Днепре.

Песков Дмитрий