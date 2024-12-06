Рыженков: президент не шутил про площадки для «Орешника» в Беларуси

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Министр иностранных дел Максим Рыженков заявил, что белорусский президент не шутил, когда говорил, что в Беларуси есть площадки для «Орешника», передает корреспондент Sputnik.
«Я не думаю, что это шутка. Вообще все слова президента (Беларуси Александра Лукашенко — Sputnik) нужно воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», — заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков, отвечая на соответствующий вопрос СМИ.
Говоря о союзном договоре о безопасности, который сегодня вынесен на рассмотрение ВГС, Рыженков подчеркнул, что документ «устраивает обе стороны, и нашу, и российскую».
«Состоялось несколько раундов консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел фактически министерства иностранных дел этим занимались», — сказал он.
Поддержка всем арсеналом
Отвечая на вопрос о том, когда началась работа над данным документом, Рыженков сказал: «у маня такое ощущение, что уже давно над ним работали. Ведь гарантии безопасности самых близких партнеров — это что-то постоянное. (…) Да, здесь есть элементы ядерной поддержки, но я уверен, что и без этого документа мы могли и раньше всегда рассчитывать на поддержку наших российских партнеров друзей, на поддержку нашей безопасности, сохранения суверенитета, независимости».
Рыженков пояснил СМИ, что «ядерные» дополнения в договор о безопасности не являются чем-то принципиально новым.
«Документ формировался именно с учетом таких подходов. Это не что-то новое в связи с тем, что “Орешник” куда-то полетел, или какие-то другие вещи произошли. Нет. Изначально мы исходили из того, если мы (Минск и Москва — Sputnik) друг друга поддерживаем, то поддерживаем всем арсеналом, который есть», — сказал Рыженков.
Отвечая на уточняющий вопрос СМИ «И Орешником в том числе?», Рыженков сказал: «получается, что да».
Первое применение «Орешника»
Украинские вооруженные силы 19 ноября ударили по объектам в Курской и Брянской областях, применив дальнобойные американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow.
В ответ на это Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины, в ходе которого впервые в боевых условиях была испытана новейшая баллистическая ракетная система средней дальности «Орешник».
Позже президент России Владимир Путин сообщил, что в России уже началось серийное производство этой ракетной системы.