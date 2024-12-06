Рыженков: президент не шутил про площадки для «Орешника» в Беларуси

Отвечая на вопрос о том, когда началась работа над данным документом, Рыженков сказал: «у маня такое ощущение, что уже давно над ним работали. Ведь гарантии безопасности самых близких партнеров — это что-то постоянное. (…) Да, здесь есть элементы ядерной поддержки, но я уверен, что и без этого документа мы могли и раньше всегда рассчитывать на поддержку наших российских партнеров друзей, на поддержку нашей безопасности, сохранения суверенитета, независимости».