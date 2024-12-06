Путин прилетел в Минск на заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Президент России Владимир Путин 6 декабря, в пятницу, прилетел в Минске на заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, передает БелТА.
В сообщении сказано, что самолет президента России совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». В пресс-службе белорусского правительства уточнили, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретил в аэропорту Владимира Путина.
БелТА сообщает, что ранее в белорусскую столицу прилетели и другие высокопоставленные лица, в том числе члены ВГС с российской стороны.
Речь идет про премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентину Матвиенко. Кроме того, участие в заседании также должен был принять глава Государственной Думы Вячеслав Володин. БелТА сообщает, что по информации российских СМИ, он получил положительные текст на коронавирус. По указанной причине он не примет участия в мероприятии.
Ранее Кремль сообщил про отдельную встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 6 декабря в Минске.
Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович сообщил, что Лукашенко и Путин имеют свои красные кнопки и ядерные чемоданчики.
Также Вольфович сказал, что в трудную минуту РФ защитит Беларусь.