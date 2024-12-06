Путин прилетел в Минск на заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Речь идет про премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентину Матвиенко. Кроме того, участие в заседании также должен был принять глава Государственной Думы Вячеслав Володин. БелТА сообщает, что по информации российских СМИ, он получил положительные текст на коронавирус. По указанной причине он не примет участия в мероприятии.