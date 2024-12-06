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Путин прилетел в Минск на заседание Высшего Госсовета Союзного государства

Путин приехал в Минск 6 декабря для участия в заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин 6 декабря, в пятницу, прилетел в Минске на заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, передает БелТА.

В сообщении сказано, что самолет президента России совершил посадку в Национальном аэропорту «Минск». В пресс-службе белорусского правительства уточнили, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко встретил в аэропорту Владимира Путина.

БелТА сообщает, что ранее в белорусскую столицу прилетели и другие высокопоставленные лица, в том числе члены ВГС с российской стороны.

Речь идет про премьер-министра России Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Федерального собрания Валентину Матвиенко. Кроме того, участие в заседании также должен был принять глава Государственной Думы Вячеслав Володин. БелТА сообщает, что по информации российских СМИ, он получил положительные текст на коронавирус. По указанной причине он не примет участия в мероприятии.

Ранее Кремль сообщил про отдельную встречу президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко 6 декабря в Минске.

Тем временем госсекретарь Совбеза Вольфович сообщил, что Лукашенко и Путин имеют свои красные кнопки и ядерные чемоданчики.

Также Вольфович сказал, что в трудную минуту РФ защитит Беларусь.