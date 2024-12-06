«Вызывает серьезные опасения». Госсекретарь Совбеза заявил, что Запад провоцирует Союзное государство на ответные меры

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что Запад провоцирует Союзное государство Беларуси и России на ответные меры, передает БелТА.
При этом госсекретарь Совбеза назвал ситуацию на западных границах Беларуси, вызывающей серьезные опасения. Вольфович подчеркнул, что вызывает беспокойства обстановка «на восточном флаге Альянса». Он указал на усиленную милитаризацию НАТО, увеличение в разы количества учений, рост группировок войск, совершенствование инфраструктуры театра военных действий. Госсекретарь отметил, что подобными действиями Запад провоцирует Союзное государство.
— Не Беларусь и Россия провоцируют Запад, а своими действиями Запад провоцирует на ответные меры Беларусь и Россию, а в целом Союзное государство, — пояснил он.
И здесь Вольфович привел в пример статистику, заметив, что у соседней Польши 210 тысяч военнослужащих, а у Беларуси — 65 — 70 тысяч.
— Кто кому может угрожать? — задался он риторическим вопросом.
И резюмируя, напомнил, что Беларусь не делает ставку на милитаризацию, а нацелена на социально-экономическое развитие.
Кроме того, госсекретарь Совбеза Вольфович сказал, что в трудную минуту РФ защитит Беларусь.