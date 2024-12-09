Steigan: Норвегию втягивают в войну с Россией

До сих пор роль Норвегии в российско-украинском конфликте в основном заключалась в том, чтобы быть безлимитным банковским счетом для военной промышленности США и украинских олигархов, обеспечивать обучение украинских военных, экспортировать оружие и оказывать поддержку в логистике и разведке, а также выступать безопасной гаванью для любого украинца, который решит перебраться жить в Норвегию, пишет Пол Стейган в статье для Steigan.