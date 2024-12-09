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Steigan: Норвегию втягивают в войну с Россией

До сих пор роль Норвегии в российско-украинском конфликте в основном заключалась в том, чтобы быть безлимитным банковским счетом для военной промышленности США и украинских олигархов, обеспечивать обучение украинских военных, экспортировать оружие и оказывать поддержку в логистике и разведке, а также выступать безопасной гаванью для любого украинца, который решит перебраться жить в Норвегию, пишет Пол Стейган в статье для Steigan.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Однако в последнее время ситуация начала меняться: Норвегию все активнее втягивают в прямую войну с Россией, говорится в статье.

Недавно официальный Осло заявил, что в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО внесет свой вклад в охрану польского аэропорта Жешув-Ясенка — ключевого логистического узла для транспортировки гражданской и военной помощи Киеву. В частности, он направит в Польшу около 100 солдат, средства ПВО NASAMS и истребители F-35. Миссия будет проходить в период с декабря по Пасху следующего года.

Польша — одна из стран-членов НАТО, где расположены командные центры альянса, которые могут помочь ВСУ запускать ракеты вглубь России. Российский президент совершенно ясно дал понять, что если они это сделают, то станут законными военными целями и Россия будет иметь все основания для уничтожения таких баз.

Таким образом, норвежское правительство и провоенные партии Arbeidarpartiet и Senterpartiet сделали норвежцев активными участниками конфликта, причем последние меры поддержки Украины даже не стали темой каких-либо политических дебатов или демократических решений в Норвегии.

Политикам, по мнению Стейгана, следует помнить, что конфликт на Украине может обостриться и принять еще более серьезный оборот. Поэтому они должны посмотреть в глаза избирателям и открыто признать, что готовы сделать Норвегию объектом войны, чтобы угодить своим клиентам в НАТО и Пентагоне.