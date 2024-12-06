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Новым главой Железнодорожного района Воронежа станет Александр Бахтин

Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил о грядущих изменениях в кадровой структуре городской администрации.

Источник: AP 2024

Так, сейчас направлены на согласование документы претендента на должность руководителя управы Железнодорожного района. С высокой долей вероятности район возглавит Александр Бахтин. Сейчас чиновник трудится в должности руководителя управления физической культуры и спорта. На пост главы района он перейдет после того, как все формальности будут соблюдены. Также градоначальник сообщил, что на должность главы управы Центрального района претендует Игорь Галкин. Его кандидатуру еще предстоит рассмотреть членам городского парламента.

Напомним, что в начале ноября стало известно, что Кирилл Левит, который долгое время возглавлял СК Воронежской области, стал полномочным представителем губернатора в Облдуме.