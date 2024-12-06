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Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере

Премьер Молдавии Речан сообщил о подготовке к введению режима ЧП в энергосфере.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил в пятницу, что начал подготовку к введению в стране режима чрезвычайного положения в энергосфере.

В четверг Речан заявил, что отправил в отставку министра энергетики Виктора Парликова и намерен сам выполнять его обязанности. Также он заявил о намерении ввести режим ЧП в области энергетики.

«Сегодня утром я провел первое рабочее совещание в министерстве энергетики. Были обозначены основные направления деятельности на ближайший период и подготовка к введению чрезвычайного положения в энергетическом секторе. На следующей неделе мы представим все необходимые документы в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, правительство и парламент, чтобы ввести его с 16 декабря», — цитирует Речана пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.

Премьер назначил государственного секретаря Константина Боросана ответственным за координацию всех административно-организационных процессов в министерстве на период, пока сам Речан будет исполнять обязанности министра энергетики.

Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% — до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.

С декабря 2022 года предприятие «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

энергетика