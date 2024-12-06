Премьер Молдавии начал подготовку к введению режима ЧП в энергосфере

«Сегодня утром я провел первое рабочее совещание в министерстве энергетики. Были обозначены основные направления деятельности на ближайший период и подготовка к введению чрезвычайного положения в энергетическом секторе. На следующей неделе мы представим все необходимые документы в Комиссию по чрезвычайным ситуациям, правительство и парламент, чтобы ввести его с 16 декабря», — цитирует Речана пресс-служба правительства в своем Telegram-канале.