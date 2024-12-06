Россия и Белоруссия стали сильнее, заявил Лукашенко

«В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушены финансовые системы, безработица находится на минимальном значении, доходы и накопления граждан растут. Мы не просто выстояли, мы стали сильнее», — сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.