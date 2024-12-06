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Россия и Белоруссия стали сильнее, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия стали сильнее, несмотря на давление.

Источник: РИА Новости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. В условиях беспрецедентного санкционного давления в РФ и Белоруссии сохранены базовые отрасли экономики и не нарушены финансовые системы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В условиях беспрецедентного санкционного давления сохранены базовые отрасли экономики, не нарушены финансовые системы, безработица находится на минимальном значении, доходы и накопления граждан растут. Мы не просто выстояли, мы стали сильнее», — сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.

Белорусский лидер также отметил, что был «создан уникальный мировой опыт “две страны, две экономики — одно экономическое пространство”. И по его словам, этот опыт проверен временем и доказал свою состоятельность.

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