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Путин и Лукашенко проводят заседание госсовета Союзного государства

Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началось в Минске. Заседание приурочено к 25-летию Договора о создании Союзного государства. Также у глав государств запланирована отдельная встреча. На ней они обсудят вопросы укрепления общего оборонного пространства России и Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

С подписанием концепции безопасности Россия и Белоруссия выходят на беспрецедентный уровень военного сотрудничества, подчеркнул глава республики. «Это позволит не допустить нарушения территориальной целостности Белорусии и России, сохранить суверенитет, независимость, а главное сформировать гарантии мирной жизни для наших граждан», — сказал Лукашенко в ходе заседания.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что Москва и Минск также наращивают взаимодействие в сфере обороны и безопасности, что отвечает «коренным интересам двух наших стран». В рамках союзного государства функционирует единая система противовоздушной обороны, создана совместная региональная группировка войск, а также была обновлена военная доктрина, подчеркнул российский президент.

Президент России прибыл в Минск сегодня, 6 декабря. По информации пресс-службы Кремля, во время двусторонней встречи Путин и Лукашенко примут решения в том числе по объединенному рынку электроэнергии, противодействию незаконному импорту и мобильным тарифам. Последний раз лидеры двух государств виделись на полях саммита БРИКС в Казани, который прошел 22—24 октября.

Путин Владимир
Лукашенко Александр
дипломатия