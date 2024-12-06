Путин и Лукашенко проводят заседание госсовета Союзного государства

Президент России прибыл в Минск сегодня, 6 декабря. По информации пресс-службы Кремля, во время двусторонней встречи Путин и Лукашенко примут решения в том числе по объединенному рынку электроэнергии, противодействию незаконному импорту и мобильным тарифам. Последний раз лидеры двух государств виделись на полях саммита БРИКС в Казани, который прошел 22—24 октября .