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Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России

Товарооборот Белоруссии и РФ может достигнуть $60 млрд в этом году.

Источник: РИА Новости

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Товарооборот Белоруссии и РФ в этом году может достигнуть $60 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 миллиардов долларов», — сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.

По словам Лукашенко, необходимо задать себе вопрос, все ли страны сделали, чтобы такой прогресс был постоянным и не подвергался никаким колебаниям.

Лукашенко Александр
Путин Владимир
экономика