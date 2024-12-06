Лукашенко рассказал о товарообороте Белоруссии и России

«Белорусско-российский товарооборот также поступательно увеличивается. В прошлом году он достиг 55 миллиардов долларов, а в этом при условии сохранения текущих темпов роста мы выйдем примерно на 60 миллиардов долларов», — сказал он на заседании Высшего Госсовета Союзного государства Белоруссии и РФ, которое проходит в пятницу в Минске.