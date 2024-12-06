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Расчет при подписании Союзного договора оказался верным, заявил Лукашенко

Лукашенко: РФ и Белоруссия смогли реализовать потенциал только в сотрудничестве.

Источник: Пресс-служба президента Республики Беларусь

МИНСК, 6 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что расчет при подписании союзного договора с РФ оказался верным, только в сотрудничестве Минск и Москва смогли реализовать потенциал.

«Сегодня можно с уверенностью констатировать, что в 1999 году наш расчет оказался верным. Только в союзной гонке мы наиболее полно смогли реализовать весь накопленный опыт и потенциал на принципах взаимного доверия и партнерства», — сказал Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в пятницу в Минске.

По его словам, двусторонние отношения демонстрируют мощную силу взаимного притяжения. Они «базируются на общем языке и научно-технической школе, схожей ментальности, культурных традициях, нашей общей истории», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко Александр
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