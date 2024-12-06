Интервью Лаврова с Карлсоном: эксперты о позиции России и Запада, анализ переговоров

Беседу Карлсона с главой МИД РФ, как сказал «Москве 24» политолог Юрий Светов, будут изучать на Западе в контексте выработки путей урегулирования украинского конфликта. По содержанию интервью западные аналитики постараются понять, где Россия готова пойти на уступки, а в каких вопросах ее позиция останется жесткой и неизменной.