Интервью Лаврова с Карлсоном: эксперты о позиции России и Запада, анализ переговоров

Американский журналист Такер Карлсон, ранее бравший интервью у президента России Владимира Путина, побеседовал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В процессе разговора поднимались важные темы международного положения, ситуации на Украине, в Сирии и российско-американских отношений.
Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире «Царьград ТВ» назвал интервью Лаврова Карлсону разновидностью переговоров. По мнению эксперта, публичность мероприятия предохраняет избранного президента США Дональда Трампа от обвинений со стороны Демократической партии в кулуарной коммуникации с российской стороной.
Беседу Карлсона с главой МИД РФ, как сказал «Москве 24» политолог Юрий Светов, будут изучать на Западе в контексте выработки путей урегулирования украинского конфликта. По содержанию интервью западные аналитики постараются понять, где Россия готова пойти на уступки, а в каких вопросах ее позиция останется жесткой и неизменной.
Член Общественной палаты Москвы политолог Кирилл Котов рассказал РИАМО, что сам факт разговора российского министра иностранных дел с политическим обозревателем из США продемонстрировал мировой общественности готовность нашей страны к диалогу, к более конструктивному взаимодействию с Западом.
Немецкий политик Бьорн Хёке в своем аккаунте в социальной сети отметил, что Такер Карлсон фактически выполнил роль политического переговорщика, поскольку это действующие власти должны договариваться друг с другом на фоне международной эскалации. Лаврова Хеке назвал одним из самых умных политических деятелей современности, посоветовав населению европейских стран внимательно посмотреть интервью.