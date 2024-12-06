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Захарова: Запад слышит заявления РФ по Украине и видит ситуацию «на земле»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Западные страны слышат заявления России по Украине и видят ситуацию «на земле» не в свою пользу, поэтому их «так и корежит». Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, все слышат и видят ситуацию на земле не в их пользу, крушение их мечтаний в нанесении стратегического поражения России. Поэтому их так и корежит», — сказала дипломат, отвечая на вопрос ТАСС, услышит ли Запад заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Интервью Лаврова Карлсону заняло почти полтора часа, главный вопрос был посвящен напряженным отношениям между Москвой и Вашингтоном. За час и 22 минуты глава МИД РФ ответил на вопросы о возможных решениях украинского кризиса, применении «Орешника» и возможностях взаимодействия с Западом.

Захарова Мария
Лавров Сергей