Захарова: Запад слышит заявления РФ по Украине и видит ситуацию «на земле»

«Конечно, все слышат и видят ситуацию на земле не в их пользу, крушение их мечтаний в нанесении стратегического поражения России. Поэтому их так и корежит», — сказала дипломат, отвечая на вопрос ТАСС, услышит ли Запад заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.