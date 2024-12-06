Захарова: Запад слышит заявления РФ по Украине и видит ситуацию «на земле»

«Конечно, все слышат и видят ситуацию на земле не в их пользу, крушение их мечтаний в нанесении стратегического поражения России. Поэтому их так и корежит», — сказала дипломат, отвечая на вопрос ТАСС, услышит ли Запад заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Интервью Лаврова Карлсону заняло почти полтора часа, главный вопрос был посвящен напряженным отношениям между Москвой и Вашингтоном. За час и 22 минуты глава МИД РФ ответил на вопросы о возможных решениях украинского кризиса, применении «Орешника» и возможностях взаимодействия с Западом.